Звездные войны: Париж создает военно-космические силы

Франция намерена инвестировать в ближайшие пять лет дополнительные 700 млн евро в создаваемые Парижем военно-космические силы, как указывается, чтобы усилить средства наблюдения и улучшить оборонные возможности страны. Об этом сообщила глава профильного ведомства Флоранс Парли, побывавшая на базе ВВС на юго-востоке Франции.

Она заявила, что космос может в будущем стать площадкой для потенциальных военных конфликтов и к этому нужно быть готовым: "Мы действуем так не из опасений, в потому, что знаем: космос постепенно становится зоной возможных конфликтов. Такой вывод нам позволяет сделать новый подход к стратегии военного развития. Источник угрозы установлен, наша задача - выработать полномасштабный ответ на грядущие вызовы на этом направлении", - заявила министр обороны Франции.

Флоранс Парли также также сообщила, что "российский "Луч-Олимп" оставил "визитную карточку" на восьми новых спутниках, принадлежащих разным странам. За ними шпионили, они были сожжены или же ослеплены".

На это ответил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, в "Твиттере" он иронически назвал ее утверждения "ужасными".

Полгода назад Трамп подписал указ о создании космических войск - самостоятельного формирования в оборонной системе США.

"Франция очевидно полагает, что существует угроза ее космическим аппаратам разного назначения, и не только от других стран, но и от возможных частных конкурентов. Поэтому министр обороны предпринимает шаги, чтобы межпланетное пространство не стало бы со временем похожим на дикий Запад времен освоения Америки", - заключает журналист Euronews Джереми Уилкс.