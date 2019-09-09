Иран - США: не только атом, но и ракеты

Американо-иранские отношения зашли в тупик, и выхода из него пока не видно. После одностороннего разрыва ядерного соглашения с Тегераном Вашингтон ввел жёсткие санкции в отношении Исламской республики, пытаясь заставить иранцев заключить новую сделку. Это соглашение должно, как считают США, регулировать не только ядерную, но и баллистическую программу Ирана.

В конце августа Тегеран представил свой новый зенитно-ракетный комплекс "Бавар-373", отметив, что "переговоры бесполезны, поскольку ядерная сделка с мировыми державами рушится".

"Бавар-373" оснащена ракетами "Сайад-4" и способна поражать цели на высоте 27 км и на расстоянии 200 км. История с американским беспилотником, сбитым в июне такой ракетой над Ормузским проливом, привела к обострению конфликта - президент США Дональд Трамп отменил военный удар по Ирану в последний момент.

Вашингтон видит в развитии иранской баллистической программы прямую угрозу. А в Тегеране многие считают, что вооружаться они вынуждены в ответ на враждебную политику США.

"Мы видим, как американские самолеты-шпионы и спутники постоянно проникают в воздушное пространство Ирана. Какая страна допустит, чтобы её небо было небезопасным? Иран вынужден защищаться, обеспечивать безопасность своего неба, обеспечивать безопасность своего народа", - говорит генерал Хоссейн Алаеи, бывший морской командир Корпуса стражей Исламской революции.

Аннелиз Боржес, Euronews:

"Тот факт, что ядерная сделка с Тегераном не содержала положения о заморозке или отмене иранской баллистической программы, был одной из причин, по которой США от неё отказались. Разрабатывать баллистические ракеты Иран начал после войны с Ираком в 1980-х годах. Считается, что сейчас у него один из самых внушительных арсеналов таких ракет на Ближнем Востоке".

Преподаватель Тегеранского университета Фоад Изади на вопрос о том, какой он видит войну с Ираном, отвечает:

"Ужасной, просто ужасной. Иран обладает достаточно мощным военным потенциалом. Он прошёл через 8-летнюю войну с Ираком в 1980-х годах и в то время практически зависел от иностранной военной техники. А поскольку действовало эмбарго, то Ирану приходилось очень туго. Поэтому после войны и особенно в последние 30 лет Иран сосредоточился на развитии своего внутреннего военно-промышленного потенциала".

На вопрос о том, поможет ли тактика максимального давления Дональда Трампа обуздать военные амбиции Ирана, Фоад Изади ответил, что это лишь приводит к росту антиамериканских настроений среди населения страны.

"Те молодые иранцы, которые считали, что нам нужно заключать соглашение с США, начинают говорить себе, что это не работает и уже не обвиняют в этом не Роухани, а Трампа, обвиняют европейцев в том, что они действуют по указке США".

Военный конфликт с Ираном был бы, несомненно, худшим из возможных последствий провала ядерной сделки. Вашингтон и Тегеран каждый в свою очередь заверяют, что предпочитают дипломатический путь решения проблемы, а ответственность за обострение конфликта возлагают друг на друга.