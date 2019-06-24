Трамп "наказал" Иран новыми санкциями за сбитый беспилотник

Соединённые Штаты ввели новые санкции против высшего руководства Ирана. В чёрных списках оказались духовный лидер аятолла Али Хаменеи и ряд военачальников Исламской республики. Президент США Дональд Трамп объяснил это решение обострением отношений между странами, в частности, тем, что Исламская республика сбила американский беспилотник над Ормузским проливом.

Это последствия серии агрессивных действий со стороны иранского режима в последние недели, включая уничтожение американских беспилотников. Вы сбили дрон. Я думаю, все видели это, как и многое другое. Мы будем продолжать усиливать давление на Тегеран, пока режим не откажется от своей опасной деятельности и своих амбиций. Дональд Трамп президент США

По словам Трампа, руководство Ирана из-за санкций лишается доступа к миллиардам долларов. В иранском МИДе ранее заявляли, что такого рода ограничения не будут иметь особого влияния на страну, которая долгое время находилась под международными санкциями.

Что касается беспилотника, то Тегеран заявляет, что сбил его в своём воздушном пространстве, а обломки упали в территориальные воды Исламской республики.