Кэрри Лам: между Гонконгом и Пекином

"Если бы у меня был выбор, я бы немедленно подала в отставку", - об этом Кэрри Лам, глава администрации Гонгконга, как сообщил Рейтер, ссылаясь на имеющуюся в распоряжении агентства стенограмму, заявила на встрече с бизнес-сообществом этой территории Китая.

Позднее на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности ухода с поста, Лам де-факто эти свои слова дезавуировала: "Все это время, с самого начала развития ситуации у меня не было намерений подать в отставку и сообщить об этом Госсовету. Я не предполагала даже заводить разговоров на эту тему. Мой выбор был оставаться и дальше на посту".

На фоне продолжающихся протестов были слышны призывы, обращенные к Китаю, расширить автономию этой территории, которую КНР называет Сянганом. Во вторник официальный Пекин заявил, что статус Гонконга никто обсуждать не собирается, и что центральная власть не будет безучастно смотреть на происходящее в Сянгане, в случае, если события станут угрожать национальной безопасности и интересам всей страны.