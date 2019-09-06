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Зимбабве

Умер Роберт Мугабе

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 Ольга Кепински  Euronews 
Умер Роберт Мугабе
Авторское право
REUTERS/Philimon Bulawayo
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Бывший президент Зимбабве скончался на 96-м году жизни. Об этом сообщил нынешний президент страны Эммерсон Мнангагва.

Экс-глава государства с апреля находился в одной из клиник Сингапура.

Мугабе бессменно управлял Зимбабве на протяжении 30 лет с 1987 по 2017 годы.

В конце ноября 2017 года он ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт"

Мугабе согласился уйти с поста в обмен на иммунитет от уголовного преследования.

Политика часто называли диктатором и критиковали за нарушение прав человека, коррупцию и ущемление прав белого населения.