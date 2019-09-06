Орбан хочет больше детей

Европа стала континентом пустых колыбелей из-за падения рождаемости и недостатка помощи будущим родителям. С таким утверждением премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил в Будапеште на Демографическом саммите. По словам премьера, в поиске решения проблем демографии нельзя использовать такие аргументы как миграция и безосновательные утверждения о том, что ситуация на планете улучшится, если будет рождаться меньше детей.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: "Мы добьемся успеха, если построим систему поддержки семей, в рамках которой всем, кто готов иметь детей, будет гарантирован лучший уровень жизни по сравнению с тем, если бы они жили без детей. Думаю, что это станет переломным моментом, если появление ребенка позволит улучшить качество жизни".

На третий демографический саммит приглашены лидеры ряда стран, церковные деятели, эксперты представители власти и бизнеса. На открытии выступили, в частности, президент Сербии Александр Вучич и бывший премьер-министр Австралии Тони Абботт.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил уверенность, что последствия снижения уровня рождаемости в Европе будут такими же угрожающими как изменение климата.

"Полноценное государство можно увидеть там, где численность населения увеличивается не за счет миграции из других стран," — заявил Бабиш.

В первом полугодии текущего года в Венгрии родилось меньше детей, чем за тот же период прошлого года. Звучат мнения о том, что власти должны создать больше рабочих мест с частичной занятостью для тех, кто растит детей. В прошлом году такой работой были заняты лишь чуть более 6% венгерских женщин.

Из Будапешта передает корреспондент Euronews Нора Шенуда:

"Несмотря на то, что власти Венгрии предложили кредиты на выгодных условиях тем, кто хочет завести семью, по данным статистики, желающих воспитывать детей значительно больше не стало. Критики правительства говорят, что проблему рождаемости невозможно решить только с помощью денег, гораздо важнее условия, такие как места в детских садах, государственное здравоохранение и образование. Многие женщины опасаются, что не смогут найти работу, которая позволит им уделять достаточно времени уходу за детьми".