Резкий Болсонару

Глава Бразилии снова в центре скандала. На этот раз Жаир Болсонару резко высказался в отношении экс-президента Чили и верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет и ее отца, ставшего жертвой режима Пиночета.

Причиной для Болсонару послужили слова Бачелет о том, что в последние месяцы в Бразилии наблюдаются нарушения в области прав человека.

Такого Болсонару не стерпел и обвинил верховного комиссара ООН во вмешательстве во внутренние дела Бразилии, а также отметил:

"Госпожа Мишель Бачелет, если бы не Аугусто Пиночет, который сверг правительство левых в 1973 году, среди которых был и ваш отец, Чили сегодня была бы Кубой".

Действующий президент Чили Себастьян Пиньера заступился за свою бывшую коллегу и напомнил об уважении к людям, невзирая на политические взгляды:

"Я абсолютно не разделяю намек, сделанный президентом Болсонару в адрес экс-президента Чили, в особенности в отношении такой болезненной темы как гибель ее отца".

В то же время Пиньера упрекнул свою предшественницу в том, что она "публично не сопроводила" свою критику в адрес правительства Бразилии "необходимыми примерами и доказательствами".

Ранее Болсонару обвинял во вмешательстве в бразильские дела президента Франции Эммануэля Макрона.

Поводом послужило предложение французского лидера обсудить ситуацию с пожарами в Амазонии на саммите G7.