В Республике Беларусь девушка нашла своих родителей после 20 лет разлуки

Найти родителей после 20 лет разлуки. Анализ ДНК подтвердил, что 24-летняя Юлия – это ребенок, который пропал в семье Моисеенко в 1999 году. Тогда отец девочки сел на поезд из Минска в Осиповичи, где уснул в нетрезвом состоянии. Проснувшись, мужчина уже не нашел своего ребенка. По словам семьи, они искали девочку и никогда не теряли надежды снова ее увидеть.

Виктор Моисеенко, отец

"Виноват, конечно, я. Прошу прощения у дочери"

Юлия Моисеенко, пропавшая дочь

"Я благодарна абсолютно всем. И своим родным родителям и родителям, которые меня воспитали, дали мне все в жизни необходимое. Все абсолютно рады, все родные"

Юлия была воспитана в Рязани в приемной семье, а биологических родителей помог найти ее молодой человек.