Беларусь: "Великий камень" на Шелковом пути XXI века

Стимулировать экономический рост и привлечь иностранные компании, чтобы переориентировать инвестиционные потоки с прицелом на Европу - такую задачу поставили перед собой власти Беларуси. Сделать это планируется при помощи нового индустриального парка Great Stone ("Великий камень"), который активно строится неподалеку от Минска.

Речь идет о совместном проекте с Китаем. Причем это крупнейший подобный проект с участием китайского капитала в Европе.

Для Пекина Беларусь - одно из ключевых звеньев так называемого Шелкового пути XXI века. Индустриальный парк "Великий камень" позволит китайским производителям расширить доступ на рынки стран Европы. Что же касается Беларуси, то она вовсе не планирует довольствоваться статусом страны-транзитера, но связывает с индустриальным парком далеко идущие планы.

“Мы все понимаем, что экономике Беларуси надо развиваться. Нужны новые технологии, новые компетенции, которые приходят вместе с иностранными инвесторами, - говорит Сергей Войтеховский, заместитель генерального директора компании по развитию индустриального парка. - "Великий камень" будет как раз той площадкой, где будут зарождаться не только новые проекты, но даже новые отрасли для развития экономики".

По словам Войтеховского, в долгосрочной перспективе планируется, что индустриальный парк "Великий камень" сможет дать порядка 3-5% ВВП Беларуси.

В парке уже зарегистрировано несколько десятков компаний, а к концу года их число приблизится к сотне. Причем отнюдь не только из Китая или Беларуси: есть также Германия, Швейцария, Израиль, Канада. Но именно для китайских производителей доступ на европейский рынок сегодня особенно важен на фоне торговых разногласий с США.

"Мы видим, что между Китаем и Европой сегодня все более и более тесные отношения. Многие компании-резиденты этого парка нацелены именно на Европу. И индустриальный парк "Великий камень" как раз позволит им выйти на европейский рынок на более комфортных условиях", - уверен Ху Чжэн, генеральный директор индустриального парка, а также член совета директоров China Merchants Group.

На сегодняшний момент в развитие "Великого Камня" инвестировано более $450 млн. И это только начало пути: в ближайшие годы эта сумма должна возрасти как минимум втрое.