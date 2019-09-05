Свобода кукарекать

Петух Морис может кукарекать, когда захочет. Во Франции суд отверг жалобу не неподобающий шум и обязал истцов выплатить хозяйке петуха 1000 евро в качестве компенсации.

Процесс проходил в городе Рошфор департамента Приморская Шаранта. На решение этого спора ушло два года.

Жительница деревни Сен-Пьер д'Олерон, хозяйка путуха Коринн Фессо говорит: "Жизнь этих людей должна быть очень печальной. Они приехали из города, потому что устали от городского шума. Они приехали в деревню, думая, что здесь меньше шума. Но жизнь в деревне также наполнена звуками, они просто другие, но нормальные".

Хозяев петуха поддержали многие жители и мэр деревни. Две петиции в поддержку Мориса подписали свыше 160 тысяч человек. Адвокат истцов отверг утверждения о том, что данный процесс — это тяжба города против деревни.

Между тем во Франции судебное разбирательство такого рода не последнее — в октябре в коммуне Дакс департамента Ланды ожидается вердикт по делу о громко крякающих утка и гогочущих гусях.