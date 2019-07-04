За петуха ответишь!

Каждое утро Морис встречает зарю, как и положено петуху звонким "кукареку". Многие годы он сам, его хозяева Коринн и Жаки Фессо, а также их соседи по деревне Сен-Пьер д'Олерон находили это совершенно нормальным, пока в соседний с пенсионерами особняк не въехали новые обитатели-горожане.

В этот четверг в городе Рошфор в департаменте Приморская Шаранта открылся процесс по делу Мориса - источника "неподобающего шума", по терминологии обвиняющей стороны.

"Они обвиняют нашего петуха в том, что каждое утро, с 4.30 и до позднего вечера, он поет", - говорит Коринн Фессо.

Хозяев петуха поддержали многие жители Сен-Пьер д'Олерон с 7-тысячным населением, мэр деревни. Две петиции, отстаивающие право петуха встречать зарю, подписали на сегодняшний день 155 тысяч человек. Фотографии Мориса даже украсили страницы New York times.

"Сегодня это петух, завтра звуки мотоцикла, послезавтра - белье, которое вы повесили и которое закрывает соседям вид, - говорит мэр Сен-Пьер д'Олерон Кристоф Сюёр, - думаю, пора остановиться!"

Адвокаты истцов призывают не рассматривать "процесс Мориса" как тяжбу города против деревни, но многие - в Приморской Шаранте и других регионах Франции - видят в происходящем тягу некоторых к необоснованному сутяжничеству.

За процессом, вердикт которого ожидается 5 сентября, напряженно следят владельцы местных птицеферм: они опасаются создания неблагоприятного для них прецедента. Широкую поддержку между тем получила инициатива мэра одной из деревень Жиронды, который предложил признать звуки сельской местности "национальным достоянием Франции".