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Великобритания

«Без досрочных выборов не обойтись»

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«Без досрочных выборов не обойтись»
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Без внеочередных выборов не обойтись: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявляет, что только так можно спастись от новой отсрочки «брексита»: из-за ухода однопартийцев глава кабинета потерял парламентское большинство, и теперь опасается, что оппозиция сможет нарушить его планы:

«Я совершенно не хочу проводить досрочные выборы, они мне не нужны, но я не вижу иного выхода, честно говоря. Единственная сдвинуть ситуацию с мёртвой точки — это принять такое решение: хотим ли мы, чтобы нынешнее правительство осуществило „брексит“ 31 октября, или мы хотим, чтобы Джереми Корбин и лейбористы поехали на важнейший саммит ЕС 17 октября и там попросту отдали бы контроль над ситуацией Евросоюзу и заставили нас остаться и после 31-го?»

В среду кабинет Джонсона потерпел тяжёлое поражение: парламент обязал правительство вновь отсрочить «развод» и гарантировать, что «брексит» будет контролируемым. Заодно депутаты категорически отвергли идею премьера о досрочных выборах.

Впрочем, решения нижней палаты ещё должны получить одобрение Палаты лордов и королевы Елизаветы II.