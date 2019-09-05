«Без досрочных выборов не обойтись»

Без внеочередных выборов не обойтись: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявляет, что только так можно спастись от новой отсрочки «брексита»: из-за ухода однопартийцев глава кабинета потерял парламентское большинство, и теперь опасается, что оппозиция сможет нарушить его планы:

«Я совершенно не хочу проводить досрочные выборы, они мне не нужны, но я не вижу иного выхода, честно говоря. Единственная сдвинуть ситуацию с мёртвой точки — это принять такое решение: хотим ли мы, чтобы нынешнее правительство осуществило „брексит“ 31 октября, или мы хотим, чтобы Джереми Корбин и лейбористы поехали на важнейший саммит ЕС 17 октября и там попросту отдали бы контроль над ситуацией Евросоюзу и заставили нас остаться и после 31-го?»

В среду кабинет Джонсона потерпел тяжёлое поражение: парламент обязал правительство вновь отсрочить «развод» и гарантировать, что «брексит» будет контролируемым. Заодно депутаты категорически отвергли идею премьера о досрочных выборах.

Впрочем, решения нижней палаты ещё должны получить одобрение Палаты лордов и королевы Елизаветы II.