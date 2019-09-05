Споры перед выборами

В Австрии в активную стадию вошла избирательная кампания, в стране в конце сентября состоятся досрочные выборы в Национальный совет.

Накануне австрийская общественная телерадиокомпания ORF пригласила ведущих кандидатов на первые дебаты из трех запланированных.

Словесную конфронтации председатель либеральной партии "NEOS-Новая Австрия" Беате Майнл-Рейзингер и представитель партии "зеленых" Вернер Коглер использовали для того, чтобы дистанцироваться от отправленного в отставку канцлера Себастьяна Курца.

Сам лидер Австрийской народной партии на дебаты не пришел. Вместо него выступила Каролин Эдтстадлер, в дэули с ней представитель движения левых JETZT Питер Пилз обвинил Курца в сокрытии источников финансирования партии.

А лидер Социал-демократической партии Австрии Памела Ренди-Вагнер и представитель правопопулистской Австрийской партии свободы Герберт Кикль поспороли о проблемах миграции.

Согласно последним соцопросам, АНП во главе с Себастьяном Курцем на предстоящих парламентских выборах может набрать до 40% голосов и будет определять состав правительственной коалиции.