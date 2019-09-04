Walmart сокращает продажу оружия и боеприпасов

Крупнейшая американская торговая сеть Walmart объявила о намерении прекратить продажи боеприпасов для короткоствольного оружия и пистолетов. В открытом письме глава компании Дуглас Макмиллон связал это с последними резонансными происшествиями со стрельбой в Соединённых Штатах.

В обращении сказано, что в Walmart недовольны ситуацией с безопасностью в стране и настаивают на пересмотре отношения к оружию. Компания обещает работать вместе с другими ритейлерами над усовершенствованием проверок при продаже охотничьих ружей, повышает минимальный возраст для покупателей такой продукции до 21 года и призывает власти ужесточить контроль за оборотом оружия. Кроме того Walmart вводит запрет на открытое ношение оружия в штатах, где это было разрешено законом.

Ужесточить меры безопасности в Walmart президент компании Дуглас Макмиллон обещал после стрельбы в магазине торговой сети в Эль-Пасо в Техасе 3 августа. Вооружённый полуавтоматической винтовкой мужчина открыл тогда огонь по покупателям и сотрудникам. Погибли 22 человека, ещё более 20 были ранены. По данным полиции, нападавший приобрёл оружие на законных основаниях.