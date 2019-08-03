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США

Стрельба в Техасе: есть погибшие

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 Ирина Александрова  и AFP, RWS, TASS
Стрельба в Техасе: есть погибшие
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Reuters
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В супермаркете города Эль-Пасо на юге Техаса (США) произошла стрельба. Сообщается о погибших и пострадавших. Очевидцы рассказали местным СМИ, что видели двух вооруженных людей и слышали не менее 10 выстрелов. Ведется расследование. "Ужасная стрельба в Эль-Пасо. Сообщения очень плохие, множество убитых", - написал на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп. Он добавил, что обсудил произошедшее с губернатором штата Греггом Эбботом, и пообещал поддержку федеральных властей.

Ранее представитель полиции заявил, что в связи со стрельбой в Эль-Пасо задержан один человек.