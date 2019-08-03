Стрельба в Техасе: есть погибшие

В супермаркете города Эль-Пасо на юге Техаса (США) произошла стрельба. Сообщается о погибших и пострадавших. Очевидцы рассказали местным СМИ, что видели двух вооруженных людей и слышали не менее 10 выстрелов. Ведется расследование. "Ужасная стрельба в Эль-Пасо. Сообщения очень плохие, множество убитых", - написал на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп. Он добавил, что обсудил произошедшее с губернатором штата Греггом Эбботом, и пообещал поддержку федеральных властей.
Ранее представитель полиции заявил, что в связи со стрельбой в Эль-Пасо задержан один человек.