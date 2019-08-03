Стрельба в Техасе: есть погибшие

В супермаркете города Эль-Пасо на юге Техаса (США) произошла стрельба. Сообщается о погибших и пострадавших. Очевидцы рассказали местным СМИ, что видели двух вооруженных людей и слышали не менее 10 выстрелов. Ведется расследование. "Ужасная стрельба в Эль-Пасо. Сообщения очень плохие, множество убитых", - написал на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп. Он добавил, что обсудил произошедшее с губернатором штата Греггом Эбботом, и пообещал поддержку федеральных властей.

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2019

Ранее представитель полиции заявил, что в связи со стрельбой в Эль-Пасо задержан один человек.