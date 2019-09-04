Мостра-2019: премьера ленты румынского режиссера о коррупции

Документальная лента "Коллектив" румынского автора Александра Нанау ставит жесткие вопросы о том, какова ответственность общества, а не только власти, за происходящее.

"Коллектив" - название ночного клуба, где в результате пожара погибли более двух десятков человек. Общий итог случившегося - 64 оборванных жизни.

Александр Нанау рассказал журналисту Euronews Вольфгангу Шпиндлеру о том, что его подтолкнуло заняться этой сложной темой.

- Самым трудным было соблюсти равновесие между несколькими нарративами: среди наших собеседников есть журналисты, мы встречались с обычными людьми, с гражданами, мы говорили, разумеется, и с пострадавшими. В ленту включены свидетельства тех, кто потерял в этом пожаре близких, детей. Представлена и официальная точка зрения. Фильм не выносит никаких оценок, мы всего лишь предоставляем возможность высказаться тем, кого случившееся так или иначе задело. Мы наблюдаем. Это и есть принцип "cinéma vérité". Мы получили доступ туда, куда обычно посторонних не пускают: это редакционные newsroom и зал совещаний в министерстве здравоохранения.

Вначале с нами официальные лица не церемонились, нас буквально гнали с нашей камерой, требовали прекратить съемку, но удача в итоге нам улыбнулась, новый министр здравоохранения оказался очень открытым для прессы человеком. Это легко объяснить - он пришел на этот пост не из аппарата чиновников, он был активистом, защитником прав пациентов.

Мы попытались показать, какие нити связывают разные общественные страты - прессу, государство, власть и граждан. Мы постарались разрушить некоторые клише и стереотипы, с одной стороны, а с другой - обнажить те разломы и границы, которые имеются в нынешнем европейском социуме. А еще мы показали, что народ Румынии умеет сопротивляться властям.

Пожар в ночном клубе, за которым последовал скандал, связанный с коррупцией в сфере здравоохранения, четыре года назад привел к острому политическому кризису в Румынии, в результате которого тогдашний премьер-министр вынужден был под давлением общественного мнения уйти в отставку.

Лента Александра Нанау участвует в официальной программе венецианской Мостры.