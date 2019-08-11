Румыния вспоминает события 10 августа 2018 года

Более 25 тысяч человек вышли на улицы Бухареста, вспоминая события годичной давности. Тогда 10 августа мирную антикоррупционную демонстрацию, применив силу, разогнала полиция.

Многие из тех, кто пришел на площадь Виктории в центре румынской столицы в этот раз - живут или работают за рубежом и специально подгадали свой приезд на родину к памятной дате.

Мы надеемся на нормализацию ситуации. Закон един для всех, мы все должны его уважать. Иначе будет хаос. Мы не можем существовать в таких условиях, и мы пытаемся изменить это участница демонстрации

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Участники манифестации как и год назад требовали отставки левоцентристского правительства и наказания виновных в актах насилия на прошлогодней демонстрации. Вспоминали протестующие и трагические события четырехлетней давности. Тогда в крупнейшем за два десятилетия пожаре погибли десятки людей. Последовавшие за ним протесты привели к отставке премьер-министра Виктора Понты.

Мари Жанна Ион, Euronews: "Эти люди собрались здесь не только отметить годовщину насильно разогнанной демонстрации или выступить против правительства. Они вспоминают те грустные события прошлых лет, произошедшие из-за систематической коррупции в Румынии. Как, например, пожар в ночном клубе "Коллектив" в 2015 году, унёсший жизни 64 человек"