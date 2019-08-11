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Румыния

Румыния вспоминает события 10 августа 2018 года

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 Ольга Кепински  и TASS
Румыния вспоминает события 10 августа 2018 года
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Более 25 тысяч человек вышли на улицы Бухареста, вспоминая события годичной давности. Тогда 10 августа мирную антикоррупционную демонстрацию, применив силу, разогнала полиция.

Многие из тех, кто пришел на площадь Виктории в центре румынской столицы в этот раз - живут или работают за рубежом и специально подгадали свой приезд на родину к памятной дате.

Мы надеемся на нормализацию ситуации. Закон един для всех, мы все должны его уважать. Иначе будет хаос. Мы не можем существовать в таких условиях, и мы пытаемся изменить это
участница демонстрации
Румыния переживает возрождение. В последние пять лет люди стали совместными усилиями исправлять ситуацию
Мирча Тома
президент НПО Active Watch

Участники манифестации как и год назад требовали отставки левоцентристского правительства и наказания виновных в актах насилия на прошлогодней демонстрации. Вспоминали протестующие и трагические события четырехлетней давности. Тогда в крупнейшем за два десятилетия пожаре погибли десятки людей. Последовавшие за ним протесты привели к отставке премьер-министра Виктора Понты.

Мари Жанна Ион, Euronews: "Эти люди собрались здесь не только отметить годовщину насильно разогнанной демонстрации или выступить против правительства. Они вспоминают те грустные события прошлых лет, произошедшие из-за систематической коррупции в Румынии. Как, например, пожар в ночном клубе "Коллектив" в 2015 году, унёсший жизни 64 человек"