Британия: если выборам быть

Судьбоносный вопрос о "брексите" расколол политическую элиту страны. Накаляется и вражда между фракциями в правящей консервативной партии. Премьер Борис Джонсон грозит мятежному парламенту внеочередными выборами. Кто победит, если выборы состоятся, решат избиратели, исходя из своих интересов. Кто они, основные игроки на британской политической арене?

Борис Джонсон - лидер тори и глава правительства. Кресло премьера он занял в конце июля нынешнего года, выиграв партийное голосование. Джонсона нередко называют нескладным и суматошным. Но еще и человеком из народа, несмотря на то, что образование политик получил в Оксфорде и Итоне. Бывший мэр Лондона, а Джонсон избирался на этот пост дважды, известный евроскептик, своей главной миссией считает вывод Соединенного Королевства из Европейского Союза при любом развитии ситуации.

Лидер оппозиции, глава лейбористов Джереми Корбин - противоречивая фигура. Многие депутаты лейбористы его недолюбливают, но он чрезвычайно популярен в широком кругу однопартийцев.

Бывший представитель профсоюза госслужащих, Корбин отстаивает права трудящихся. Без скандалов не обходится. Уже не первый год в адрес лейбористов и самого Корбина звучат обвинения в антисемитизме. Джереми Корбин - евроскептик. При этом он выступает против выхода Британии из ЕС без сделки.

Среди других видных британских политиков Никола Стерджен, Джо Суинсон и Арлин Фостер.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен, в случае досрочных парламентских выборов, похоже готова к альянсу с лейбористами. Возможно в обмен на обещание провести второй референдум по вопросу независимости Шотландии.

Джо Суинсон - новоизбранный лидер Либерально-демократической партии Великобритании. У Суинсон нет шансов на премьерское кресло, но есть желание оказать влияние на то, кто станет главой кабинета.

Арлин Фостер - возглавляет Демократическую юнионистскую партию. С этой партией, чтобы получить необходимую поддержку, в свое время заключила коалиционное соглашение экс-премьер Тереза Мэй.

Наконец, Найджел Фараж - известный британский евроскептик и лидер партии Brexit.

Он уже назвал цену за предвыборное соглашение с Борисом Джонсоном и консерваторами - "жесткий брексит" .