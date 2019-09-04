"Московское дело": сроки за шлем и мусорку

Тверской суд Москвы вынес приговоры ещё двум фигурантам «московского дела». Виновным в применении насилия к представителю власти в ходе протестных выступлений 27 июля признан Кирилл Жуков. В постановлении суда сказано, то он нанёс удар рукой по голове сотрудника Росгвардии, пытаясь силой сорвать шлем. Потерпевший на слушаниях рассказывал, что испытал боль, когда ремешок надавил ему на шею. Жуков вину не признал. Он говорил, что лишь слегка махнул рукой перед шлемом, чтобы привлечь внимание. Суд приговорил Жукова к трём годам лишения свободы.

Ещё один обвиняемый по аналогичной статье Евгений Коваленко приговорён к 3,5 годам лишения свободы. Он признал, что бросил в сотрудников правоохранительных органов мусорку, но утверждает, что не попал. По словам Коваленко, он хотел их отпугнуть, цитата: «Мои действия были продиктованы беспределом, когда на моих глазах начали избивать людей». По версии следствия, Коваленко осознанно напал на сотрудников правоохранительных органов, одного из них толкнул, в другого попал мусорным баком, причинив обоим боль.

Ранее тот же Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Данилу Беглеца, который потянул полицейского за руку и тем самым, по мнению следствия, пытался помешать задержаниям. Три года лишения свободы назначены Ивану Подкопаеву, — он признал, что распылил перцовый газ в сторону сотрудников полиции и Росгвардии.

По ещё одному делу, связанному с московскими протестами, был осуждён предприниматель Владислав Синица — за сообщения в «Твиттере» о насилии над детьми силовиков.