Блогера из Подмосковья приговорили к 5 годам колонии за твит с угрозами

Пресненский суд Москвы приговорил блогера из подмосковных Люберец Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима за публикацию в "Твиттере" сообщений о детях силовиков, которые Росгвардия расценила как угрозы. Гособвинение требовало для подсудимого 6 лет колонии.

По версии следствия, в конце июля блогер в течение недели размещал экстремистские записи в социальной сети "Твиттер" под псевдонимом Макс Стеклов. В обвинительном заключении говорится, что он опубликовал текст, который аудиторией "мог быть воспринят в качестве инструкции к действию по отношению к родственникам сотрудников МВД и Росгвардии".

В основу уголовного разбирательства легла переписка о призывах раскрывать личности полицейских и бойцов ОМОНа, которые участвовали в разгоне акций протеста в Москве. Один из комментаторов спросил, как сторонники оппозиции могут мстить силовикам, намекая на их полное бессилие.

В ответ пользователь под псевдонимом Макс Стеклов написал, что желающие отомстить могут, например, найти семейные фотографии на страницах сотрудников силовых структур и изучить данные геолокации, после чего детей правоохранителей могут похитить. "Вы как будто первый день на свете живёте, задавая такие вопросы", — резюмировал Макс Стеклов.

Уголовное дело о сообщении в "Твиттере" было возбуждено 3 августа, на следующий день после того, как запись о детях силовиков процитировали в федеральном телеэфире в качестве довода об агрессивности оппозиции. Подмосковного предпринимателя Владислава Синицу обвинили по статье о разжигании ненависти с угрозой насилия.

Сам Синица свою вину не признаёт и настаивает, что его слова вырваны из контекста и неправильно интерпретированы. Предприниматель говорил, что никого ни к чему не призывал, а лишь писал об опасности "народных волнений", если протестующих будут избивать. Защита Синицы планирует обжаловать приговор в вышестоящих инстанциях.