Палата общин поддержала законопроект об отсрочке «брексита», в соответствии с которым срок выхода страны из Евросоюза откладывается на три месяца в том случае, если Лондон и Брюссель не договорятся об условиях сделки. Ранее депутаты отвергли подготовленное предыдущим правительством соглашение, и в результате ситуация зашла в тупик.

Премьер-министр Борис Джонсон настаивал на том, что возможность новой отсрочки лишь подорвёт позиции страны на переговорах, ожидая, что ЕС скорее пойдёт на новые уступки при угрозе «жёсткого брексита», в котором также не заинтересован. Поэтому Джонсон в ответ на действия депутатов внёс предложение о проведении досрочных выборов 15 октября:

– Я не хочу выборов, люди не хотят выборов, страна не хочет выборов, но Палата общин не оставила других вариантов. Поэтому людям предстоит решить, кого они хотят видеть премьер-министром, и я выношу на голосование законопроект о проведении досрочных выборов.

По мнению лидера оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбина, выход Великобритании из ЕС без соглашения недопустим, поскольку может привести к тяжёлым последствиям:

– Поддерживая законопроект, мы стремимся предотвратить крах, который иначе потерпит наша страна 31 октября, и весь тот ущерб, который будет нанесён людям и перспективам трудоустройства в стране. И премьер-министр об этом знает, он видел все документы. Это циничные действия циничного премьер-министра.

В итоге Джонсон не смог заручиться поддержкой достаточного числа депутатов. Для проведения досрочных выборов ему требовались голоса как минимум 434 депутатов, но только 298 поддержали эту инициативу. 56 проголосовали против, а лейбористы при голосовании воздержались.