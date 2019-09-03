Кинофестиваль в Венеции: день 6-ой

"Мостра" чествует Джулию Эндрюс: оскароносная легенда экрана и бродвейских мюзиклов стала обладательницей "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за выдающийся вклад в киноискусство.

83-летняя актриса и певица снялась в более чем 40 фильмах, среди них - культовые "Звуки музыки", "Дневники принцессы" и "Виктор/Виктория", а за главную роль в "Мэри Поппинс" она получила Оскара в 65-ом году.

"Джули Эндрюс - икона 20-го и 21-го столетий. Все, что она делает в искусстве, достигает классических олимпийских высот", - сказал, вручая награду, итальянский режиссёр Лука Гуаданьино.

На водном такси приехала на остров Лидо команда фильма "Король" (The King) режиссера Дэвида Мишо. 20-летняя Лили-Роуз Депп - дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради сыграла в картине одну из центральных женских ролей. Её сопровождали Тимоти Шаламе (в фильме он Генрих V) и Джоэл Эдгертон, сыгравший рыцаря Фальстафа. В основу сценария легли пьесы Уильяма Шекспира о Генрихе IV и Генрихе V; премьера фильма состоялась в рамках внеконкурсной программы фестиваля.

Режиссёр Пьетро Марчелло представил в Венеции свою экранизацию одноименного романа Джека Лондона о Мартине Идене — простом моряке, прошедшем длинный и тяжелый путь к мечте и ставшем знаменитым писателем. Главную роль в фильме сыграл итальянский актёр Лука Маринели.

В конкурсной программе шестого дня Венецианского кинофестиваля прошла и премьера анимационного фильма "Дом 7 по Черри Лейн" (No. 7 Cherry Lane) - сплетения фантазии, воспоминаний, политики и эротики. Дебют китайского режиссёра Юньфаня - история о любовном треугольнике в конце 60-х годов в Гонконге, когда там начинаются так называемые Левые бунты. Революция на улицах и революция в душах героев: "Дом 7 по Черри Лейн" - признание в любви к Гонконгу и его истории, а также уникальный анимационный фильм с использованием новых технологий.