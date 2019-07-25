Венецианский кинофестиваль: программа объявлена

Международный Венецианский кинофестиваль объявил свою официальную программу. Здесь в августе ожидаются звезды первой величины. Жюри возглавит аргентинский кинорежиссер, сценарист, продюсер Лукресия Мартель. Британская актриса Джули Эндрюс и испанский режиссер Педро Адмодовар получат "Золотого льва" за вклад в киноискусство. В программе конкурса более двадцати картин. В их числе фильмы, повествующие о проблемах женщин. Но режиссеров женщин, отмечает директор фестиваля, не так много.

Альберто Барбера, директор Венецианского кинофестиваля: "Сюжеты большого числа картин рассказывают о том, как и в каких условиях живут женщины в разных концах света. Но далеко не все эти ленты снимались режиссерами-женщинами. К сожалению, их по-прежнему меньшинство. Однако даже портреты героинь, созданные режиссерами-мужчинами, показывают новую модель восприятия женской вселенной. В прошлом такое встречалось очень редко".

На основные награды смотра претендует последняя работа классика европейского кино Романа Полански "Дело Дрейфуса". В центре сюжета получившая широкую огласку история офицера, безвинно осуждённого за шпионаж. Главную роль в фильме исполнил французский актер Жан Дюжарден.

В конкурсной программе картина американского режиссера Тодда Филлипса "Джокер". В супергеройской ленте в жанре криминального триллера сыграли Хоакин Феникс и Роберт Де Ниро.

За почетные награды готов бороться и фантастический фильм Джеймса Грея "К звездам" с Брэдом Питтом. Главный герой - инженер армейского корпуса, по всей Галактике ищет своего отца, который исчез в миссии по поиску внеземной жизни

В прошлом, фильмы получившие награды венецианского кинофестиваля, "Форма воды" Гильермо дель Торо и "Рома" Альфонса Куарона, были номинированы и удостоены наград Американской академии кинематографических искусств и наук.

Венецианский кинофестиваль будет проходить на острове Лидо с 28 августа по 7 сентября.