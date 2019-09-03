Почти 200 человек, пытавшиеся переплыть море из северной Африки в Испанию, были взяты на борт испанского пограничного судна. 73 человека, среди них 10 несовершеннолетних, были обнаружены на трёх лодках в Гибралтарском проливе. Ещё 110 человек находились в момент обнаружения на пяти лодках в море Альборан. Мигранты были доставлены в порт Малаги.

Всего, по данным министерства внутренних дел Испании, с начала года по середину августа в эту страну морским путём прибыли более 18 тысячи нелегальных мигрантов. Что почти на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В понедельник 29 ливийских мигрантов были высажены в порту города Поццалло на Сицилии. Эта группа состоит из шести мужчин, пяти женщин, 10 мальчиков и восьми девочек. Они были подобраны итальянским пограничным судном к югу от острова Лампедуза.

Также в Поццалло в понедельник на берег сошли 104 мигранта, подобранных судном «Элеоноре», принадлежащем немецкой неправительственной организации Mission Lifeline. Это судно вошло в территориальные воды Италии без разрешения властей этой страны.