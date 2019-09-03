79,3% сторонников "Движения пяти звёзд" проголосовали за коалицию с демократами — платформа "Руссо"

Сторонники итальянской партии "Движение пяти звезд" во вторник принимали участие в онлайн-голосовании, цель которого - определить, следует ли им формировать правящую коалицию с Демократической партией, до недавних пор считавшейся их принципиальным политическим противником.

Голосование проходило на сайте партии Rousseau с 9:00 (10:00 мск) до 18:00 (19:00 мск). Участники, зарегистрированные на сайте, должны были ответить на вопрос: "Согласны ли вы с тем, что "Движение пяти звезд" должно сформировать правительство во главе с Джузеппе Конте совместно с Демократической партией?".