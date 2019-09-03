Итоги трансферного лета: Неймар, Гризманн и Фалькао

Неймар уехал, но обещал вернуться. Звездного перехода из французского ПСЖ в испанскую "Барселону" не случилось. Бразильский нападающий отбыл в расположение национальной сборной, где сыграет в товарищеских матчах.

Кроме сохранения в своем стане бразильца, в последний день летнего трансферного окна ПСЖ пополнился двумя топовыми игроками - аргентинским нападающим миланского Интера Мауро Икарди и трижды обладателем трофея Лиги чемпионов в составе мадридского Реала голкипером Кейлором Навасом.

Самым дорогой покупкой этого лета стал португальский нападающий Жоао Феликс, перешедший из Бенфики в "Атлетико Мадрид" за 126 млн евро.

Заменив тем самым ушедшего в стан "Барселоны" за 120 млн евро француза Антуана Гризманна. Это второй по стоимости трансфер этого лета.

Несмотря на провал переговоров по поводу перехода Поля Погба из "Манчестера Юнайтед", "Реал" во главе с Зинедином Зиданом пополнился полузащитником Эденом Азаром из "Челси".

Топ-5 трансферных сделок замыкают защитники. Гарри Магуайр сменил один британский город на другой за 87 млн евро. Теперь он игрок "Манчестера Юнайтед". А 20-летний голландец Маттейс де Лигт теперь будет защищать цвета "Ювентуса". Его переход обошелся туринцам в 85,5 млн евро.

Но самый теплый прием был оказан Радамелю Фалькао в Стамбуле. "Галатасарай" заполучил покинувшего Монако колумбийца бесплатно. 33-летний форвард заключил контракт на три сезона, его зарплата составит 5 миллионов евро в год.