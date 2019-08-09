Трансферы АПЛ: игроки в цене

Трансферное окно в чемпионате Англии закрыто. Пришло время подсчитывать расходы.

Клубы из первой пятёрки европейских профессиональных футбольных лиг заключили почти 1400 сделок. Немалая доля - 419 из них - приходится на Английскую Премьер-лигу. Её клубы потратили на трансферы почти два миллиарда евро.

Главным транжирой АПЛ оказался "Арсенал", обеспечивший себе отрицательный трансферный баланс в размере около 100 миллионов евро. Следом идут "МанСити" и Манчестер Юнайтед"."Тоттенхэм" тоже ушёл в минус."Ливерпуль" и "Челси" - напротив, закрыли трансферное окно с положительным сальдо (30 и 85 миллионов евро соответственно).

Между тем, в Банке Англии посчитали зарплаты футболистов. Выяснилось, что сегодня они как никогда в цене. За неделю рядовой английский бармен зарабатывает в среднем около 320 евро. Машинист поезда - в четыре раза больше. Тремя тысячами евро оплачивается труд премьер-министра. А игрок Премьер-лиги получает около 55 тысяч евро.

Но и доходы самих клубов бьют рекорды. Для сравнения, права на телевизионную трансляцию соревнований в период с 2010 по 2013 годы АПЛ продала почти за два миллиарда евро. В сезонах 2016-2019 цена на них выросла в два с половиной раза.