Джонсон: "Просить Брюссель об отсрочке не буду"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с заявлением, вновь подтвердив решимость вывести королевство из Евросоюза в запланированные сроки - 31 октября.

Во вторник британский парламент возвращается с каникул, и оппозиция собирается поставить на голосование законопроект, который обяжет премьера отсрочить дату "брексита", если он не сможет договориться с Брюсселем об условиях выхода.

"Я хочу, чтобы все знали: ни при каких обстоятельствах я не буду просить Брюссель об отсрочке, - заявил Джонсон.- Мы уходим 31 октября, без всяких "если бы да кабы". Мы не допустим никаких попыток пересмотра наших обещаний или отмены результатов референдума".

Если законопроект противников "брексита" без сделки пройдёт, то, по мнению Джонсона, это будет свидетельствовать о недоверии правительству и ему лично. А в таком случае должны состояться новые выборы.

"Но этих выборов ни хочу ни я, ни народ Великобритании, заявил глава правительства, - нам предстоит так много работы, и для этого нужно произвести "брексит" в срок".

Джонсон также сказал, что, увидев решимость британцев по вопросу "брексита", в Брюсселе пойдут на уступки по сделке. Ранее он также предупредил депутатов консерваторов, что они не смогут больше представлять его партию в парламенте, если проголосуют за инициативу оппозиции.