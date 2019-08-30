Борис Джонсон рассчитывает убедить Брюссель

Борис Джонсон демонстрирует оптимизм. Несмотря на жалобы со стороны Евросоюза на то, что Лондон не предложил никакой конкретной альтернативы «бэкстопа» для Северной Ирландии, британский премьер убеждён, что на Брюссель большое впечатление произвела готовность Лондона выйти из союза даже в случае если новый вариант соглашения не будет подписан.

Я думаю, вы со мной согласитесь, что за последние две недели в ЕС происходило не мало движений. Они действительно понимают, что Британия серьезно настроена достичь нового соглашения, и так оно и есть. Они также уяснили параметры того, что нужно сделать. Соглашение в нынешней форме просто не подходит нашей стране. Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

Желанием Лондона изъять из текста соглашения механизм «бэкстопа» особенно недовольны в Ирландии.

Мы не позволим убрать важнейший элемент из соглашения о выходе, то есть «бэкстоп», который хотя и временно, но разрешит трудную проблему. Вместо него нам предлагают что-то ненадёжное, попросту обещание разрешить проблему, не сообщая как. Такой подход не поддержат ни Ирландия, ни ЕС. Саймон Ковни министр иностранных дел и торговли Ирландии

Для Лондона «бэкстоп» не приемлем, так как он фактически проведёт границу внутри Соединённого Королевства. Для Дублина, напротив, это единственный способ избежать появления жёсткой границы на острове Ирландия. Договориться будет непросто, а значит вероятность «брексит» без соглашения очень высока.