Борис Джонсон рассчитывает убедить Брюссель

Борис Джонсон демонстрирует оптимизм. Несмотря на жалобы со стороны Евросоюза на то, что Лондон не предложил никакой конкретной альтернативы «бэкстопа» для Северной Ирландии, британский премьер убеждён, что на Брюссель большое впечатление произвела готовность Лондона выйти из союза даже в случае если новый вариант соглашения не будет подписан.
Желанием Лондона изъять из текста соглашения механизм «бэкстопа» особенно недовольны в Ирландии.
Для Лондона «бэкстоп» не приемлем, так как он фактически проведёт границу внутри Соединённого Королевства. Для Дублина, напротив, это единственный способ избежать появления жёсткой границы на острове Ирландия. Договориться будет непросто, а значит вероятность «брексит» без соглашения очень высока.