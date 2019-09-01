Аравийская коалиция атаковала тюрьму

Более сотни людей погибли в результате авиаудара аравийской коалиции по тюрьме в Йемене. Инцидент произошел в центральной провинции Дамар - на территории, подконтрольной мятежному движению "Ансар Аллах".

Жертв может быть еще больше, заявляют повстанцы-хуситы: разбор завалов еще не окончен.

На первом этаже нас было около сотни, этажом выше - еще примерно 150 человек. Нажем Салех заключенный

Эр-Рияд, который выступает на стороне президента Абд-Раббу Мансура Хади во главе международной коалиции, заявляет, что авиаудары наносились не по тюрьме, а по военному объекту, где хранились боеприпасы.

Конфликт в Йемене продолжается пять лет. По данным ООН, две трети населения страны нуждаются в гуманитарной помощи. 8 миллионов йеменцев голодают.