Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

мир

Аравийская коалиция атаковала тюрьму

 Комментарии
 Мария Горковская 
Аравийская коалиция атаковала тюрьму
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Более сотни людей погибли в результате авиаудара аравийской коалиции по тюрьме в Йемене. Инцидент произошел в центральной провинции Дамар - на территории, подконтрольной мятежному движению "Ансар Аллах".

Жертв может быть еще больше, заявляют повстанцы-хуситы: разбор завалов еще не окончен.

На первом этаже нас было около сотни, этажом выше - еще примерно 150 человек.
Нажем Салех
заключенный

Эр-Рияд, который выступает на стороне президента Абд-Раббу Мансура Хади во главе международной коалиции, заявляет, что авиаудары наносились не по тюрьме, а по военному объекту, где хранились боеприпасы.

Конфликт в Йемене продолжается пять лет. По данным ООН, две трети населения страны нуждаются в гуманитарной помощи. 8 миллионов йеменцев голодают.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube