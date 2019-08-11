Обострение в Йемене

По меньшей мере 40 человек погибли, более 250 получили ранения в ходе вооруженных столкновений, охвативших за последние несколько дней экономическую столицу Йемена город Аден. Об этом говорится в распространенном специальном докладе координатора гуманитарной помощи ООН в Йемене Лиз Гранде.

Столкновения в Адене начались в четверг. В субботу южнойеменские сепаратисты - силы так называемого "Южного переходного совета" ЮПС - захватили военные базы в городе, госучреждения и президентский дворец Эль-Маашик. Саудовские силы отступили на военную базу к западу от Адена.

В воскресенье арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по позициям отрядов ЮПС в Адене. После этого лидер сепаратистов Айдарус аз-Зубейди согласился на прекращение огня и переговоры в Эр-Рияде.