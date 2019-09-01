АДГ "шатает оплоты"

На выборах в парламенты двух федеральных земель на востоке Германии — Саксонии и Бранденбурге, согласно предварительным данным, правящие партии побеждают, но несут потери, а правопорулистская партия "Альтернатива для Германии" укрепила позиции и занимает второе место.

Христианско-демократического союз (ХДС) в Саксонии получает 32% голосов. Депутат Михаэль Кретшмер говорит: "В Саксонии сегодня большинство избирателей поддержали позитивное развитие страны, победила дружелюбная Саксония".

Правопопулисты в Сасконии набрали 27,5% голосов, улучшив прежний результат более чем на 15 процентных пунктов. Кандидат от этой партии Йорг Урбан заявил: "Это исторический день. Наша молодая партия, которая существует всего шесть лет, заставила вздрогнуть оплот ХДС".

В Бранденбурге Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) сумела сохранить статус крупнейшей с результатом в 27,5%, у правопопулистов здесь — 22,5%.

По оценкам наблюдателей, выборы вызвали высокий интерес избирателей — явка превысила показатели 2014 года.