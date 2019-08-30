Джузеппе Конте формирует новое правительство Италии

Перед премьер-министром Италии Джузеппе Конте стоит сложная задача. Он должен сформировать новое правительство с партиями, у которых мало общего, кроме ненависти к правой партии "Лига". Это последний шанс, перед тем как итальянцы должны будут проголосовать на досрочных выборах.

По мнению некоторых итальянский СМИ, союз "Движения пяти звёзд" c левоцентристской Демократической партией выглядит таким же странным, как и предыдущая коалиция "пятизвездников" с "Лигой".

Ивана Пальмиери, местная жительница

"Я немного озадачена альянсом с Демократической партией, но, честно говоря, я не вижу другой альтернативы, поэтому будем надеяться, что все пройдет хорошо".

Джованни Подешини, местный житель

"Я был в отпуске и не следил за ситуацией, но был бы рад, если бы они собрали правительство с "Движением пяти звезд " и Демократической партией".

Маттео Сальвини, ставший виновником нынешнего политического кризиса, пока находится в стороне от всех обсуждений. Уходящий со своего поста министр внутренних дел надеется, что у его оппонентов ничего не получится, и в стране проведут досрочные выборы.

Маттео Сальвини, уходящий министр МВД Италии

"Не лучше было бы пойти на выборы? У нас все еще есть время, президент Маттарелла. Вы успеете вернуть власть тем, кто имеет ее в этой стране, гражданам Италии. Власть принадлежит народу".

Сальвини не будет присутствовать на встречах, которые Конте проведет с крупнейшими партиями. Ожидается, что премьер-министром встретится с лидером Демократической партии Николой Зингаретти и лидером "Движения пяти звёзд" Луиджи Ди Майо.

В ближайшие дни Конте должен представит сформированный им кабинет президенту страны Серджо Маттарелле.