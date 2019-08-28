Италия: решающий переговорный марафон

Решающий для Италии день, по итогам которого страна получит либо новое правительство, либо досрочные выборы, начался в 8 утра. Делегации антисистемного "Движения пяти звёзд"(M5S) и главной левой силы - Демократической партии - приступили к переговорному марафону по общей программе и распределению министерских портфелей.

"Движение пяти звёзд" заявило, что любое коалиционное соглашение с Демократической партией должно быть одобрено интернет-платформой представительной демократии "Руссо". Согласно создателю платформы - маркетинговой фирме Casaleggio, 100 000 ее зарегистрированных пользователей представляют 10,7 миллионов избирателей, проголосовавших за "Движение пяти звёзд" на выборах 2018 года.

Руководство Демократической партии назвало это условие M5S "издевательством", заявив, что оно противоречит традиционным механизмам формирования правящей коалиции.

Параллельно президент Итальянской республики Серджо Маттарелла ведет переговоры по "плану Б" - альтернативной коалиции, которой можно было бы доверить формирование кабинета министров в случае, если "Движение пяти звёзд" и Демократическая партия не договорятся.