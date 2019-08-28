Детенышей африканских слонов больше не отлучат от мам. Участники Конференции СИТЕС в Женеве запретили продажу этих высокоинтеллектуальных и социальных животных в зоопарки и цирки в других частях света.

Идею поддержали 87 стран-участниц Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

По сути, участники договорились, что дикие африканские слоны останутся в Африке. Для Европейского Союза важным было только внести в документ определенные уточнения: слонов, уже находящихся в Англии, можно будет спокойно перевозить, например, во Францию, а не надо будет отправлять обратно в Африку. Дэниэл Шуберт Институт защиты животных (США)

Против запрета голосовали 29 стран, в том числе США и Зимбабве, главный экспортер слонят.

Мунесу Мунодавафа Министерство экологии, туризма и индустрии гостеприимства Зимбабве: "В Зимбабве проживают 84 тысячи слонов, хотя прокормиться могут максимум 54 тысячи. То есть у нас на 30 тысяч слонов больше, чем наша экология может выдержать. А теперь нам придется нести это бремя, брать на себя дополнительные расходы. Никто в мире нам не поможет".

С 2012 года Зимбабве и Ботсвана продали около сотни слонят только в китайские зоопарки. Теперь они смогут это делать "лишь при исключительных обстоятельствах". О том, что это будут за обстоятельства, еще предстоит договориться.