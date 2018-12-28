Носороги под угрозой исчезновения

В Индонезии весь вид яванских носорогов может оказаться под угрозой исчезновения в случае нового цунами. Об этом предупреждают специалисты по охране природы. Этих редких животных осталось лишь 67 в мире. Они чудом спаслись после цунами, произошедшего в Индонезии 22 декабря. Во время катастрофы, которая обрушилась на северное побережье, носороги находились в национальном парке Уджунг-Кулон. Теперь чиновники хотят переместить последних яванских носорогов - одних из самых редких крупных млекопитающих на Земле - в другое безопасное место.