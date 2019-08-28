Политический Кризис в Италии: переговоры в разгаре

На решение политического кризиса в Италии остается все меньше времени. В переговорах между "Движением пяти звёзд" и левоцентристской Демократической партией происходит столкновение личных и политических амбиций. Обе силы хотят поставить своих людей на ключевые посты в новом коалиционном правительстве.

Уходящий премьер-министр Италии Джузеппе Конте пользуется поддержкой "Движения пяти звёзд", которое выдвигает его кандидатуру на пост главы следующего правительства. Популярность Конте среди сторонников движения продолжает расти после критики бывшего главы МВД и собственного заместителя Маттео Сальвини, который и спровоцировал нынешний политический кризис.

Тем временем Демократическая партия страны хочет видеть новые лица в правительстве и желает скорректировать повестку, добавив темы интеграции мигрантов и экологии. Это нелегкая задача для лидера партии Никола Дзингаретти, который сталкивается с давлением внутри своей партии.

Между тем, стремления лидера "Движения пяти звёзд" Луиджи Ди Майо сохранить за собой пост вице-премьера и возглавить министерство внутренних дел страны завели переговоры о формировании коалиции в тупик.

Ставки высоки, потому что все знают, что невозможность сформировать коалицию приведет к проведению досрочных выборов. Это, в свою очередь, означает, что все пойдут на поводу у Маттео Сальвини, подтолкнувшего страну к правительственному кризису.

Президент Республики Серджо Маттарелла хочет быстро найти решение в такой напряженной ситуации, чтобы соблюсти международные и внутренние сроки и одобрить бюджет на 2020 год к октябрю. Время идет, и если стороны так и не смогут прийти к соглашению, то президенту Италии придется назначить временное правительство, а затем провести досрочные выборы.