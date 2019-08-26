G7: финальные переговоры

Изменение климата, цифровизация, торговля - на повестке заключительного дня саммита "Большой семёрки".

В понедельник стало известно, что Эммануэль Макрон и Дональд Трамп сумели договориться по вопросу о цифровом налоге. Ранее американский лидер грозил обложить пошлинами французские вина в ответ на решение Парижа ввести налог на доходы интернет-гигантов. На полях саммита министры финансов двух стран подписали компромиссное соглашение.

В ходе двусторонней встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель президент США обсудит иранскую ядерную программу и торговые отношения с Европейским союзом.

Также участники форума задались целью выработать стратегию по борьбе с природными пожарами, в том числе в лесах Амазонии.Великобритания выделит на их защиту свыше 12 миллионов долларов, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Несмотря на интенсивные переговоры, уже известно, что по причине имеющихся разногласий, лидеры семи крупнейших экономик мира итогового коммюнике не подпишут.