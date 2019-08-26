Овации для Доминго вопреки обвинениям

Бурными овациями приветствовали зрители Пласидо Доминго в Австрии. В воскресенье в рамках фестиваля в Зальцбурге испанский тенор исполнил концертную версию оперы Верди "Луиза Миллер".

Это первое выступление Доминго после того, как против него были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах. Некоторые оперные театры отменили концерты маэстро. Но организаторы зальцбургского фестиваля поддержали его, напомнив о презумпции невиновности.

Мнения поклонников и зрителей разделились:

_- Это дела давно минувших дней.Нельзя проверить, сделал ли он что-то плохое или нет.

_

_- Я считаю, что он не должен был выступать сегодня. Нужны какие-то разъяснения, нужна ясность.

_

- Людят судят по художественному исполнению, а не по тому, что пишет бульварная пресса.

Из-за скандала Оркестр Филадельфии и опера Сан-Франциско отозвали приглашения Пласидо Доминго принять участие в концертах.

Руководство большинства европейских площадок, в афишах которых значится имя 78-летней звезды, с решением не торопится, ожидая результатов расследования. Театры Мадрида и Валенсии подтвердили, что отменять выступления тенора не станут. В защиту Доминго высказались многочисленные его коллеги - оперные певцы и певицы.