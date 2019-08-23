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Бизнес

Hasbro покупает "Свинку Пеппу"

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 Ольга Кепински 
Hasbro покупает "Свинку Пеппу"
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Самая дорогая свинка в мире.

Производитель игрушек Hasbro покупает канадскую компанию Entertainment One, владеющую правами на популярный британский мультсериал "Свинка Пеппа".

Сумма сделки оценивается в 4 млрд долларов. Основным стимулом для ее заключения стали активы Entertainment One, которые нацелены на привлечение дошкольной аудитории.

Новость о продаже буквально взорвала финансовые рынки. Акции канадского холдинга подскочили на более чем 30%.

Таким образом превышая текущее предложение о покупке. Это означает, что конкуренты Hasbro могут попытаться перекупить Entertainment One у игрушечного гиганта.

В 2016 году канадская компания отклонила заявку на поглощение от британской телевизионной группы ITV в размере $1,3 млрд.

"Свинка Пеппа" переведена на 40 языков и показана в более чем 180 странах мира.