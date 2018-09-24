Модный дом Версаче продается. Американский производитель одежды и аксессуаров Майкл Корс покупает детище Джанни Версаче за 2 млрд долларов. Об этом сообщили сразу несколько газет.
Michael Kors покупает Versace
Michael Kors покупает Versace
Модный дом Versace был основан в 1978 году в Италии модельером Джанни Версаче. Дизайнер был застрелен в 1997 году на пороге собственного дома. В настоящее время модным домом руководит сестра Джанни Версаче – Донателла.
По условиям сделки у семьи убитого в 1997 году дизайнера остается право голоса в управлении. В последнее время бизнес люксового бренда шел неважно, не спас компанию даже наплыв туристов из Китая.
Майкл Корс основал свой одноименный бренд в 2004 году. Который в последнее время активно расширяется — недавно компания приобрела бренд Jimmy Choo. По некоторым данным, бренд собирается конкурировать с крупнейшими европейскими компаниями — владельцами модных домов.