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Россия

Навальный снова на свободе

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 Марфа Васильева  Euronews 
Навальный снова на свободе
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Алексей Навальный вышел в пятницу утром на свободу после 30 суток административного ареста. Накануне решение об этом принял Симоновский суд Москвы. Обращаясь к встречавшим его у спецприемника N 1, создатель Фонда борьбы с коррупцией и глава партии "Россия будущего" поблагодарил всех тех, кто выходил на акции протеста и продолжает требовать допуска независимых кандидатов на выбору в Мосгордуму. Он назвал их "настоящей новой оппозицией".

"Сейчас мы видим, что вранья и фальсификации им уже недостаточно. Им недостаточно просто не пустить кандидатов на выборы: им нужно обязательно арестовать десятки, избить сотни, громить организации типа Фонда борьбы с коррупцией. ...Я не сомневаюсь, что, несмотря на такие - в буквальном смысле - акты запугивания и террора, которые сейчас происходят в связи с арестом просто-таки случайных людей, тем не менее волна будет нарастать, и этот режим сильно пожалеет о том, что он сделал", - заявил Навальный собравшимся журналистам.

В отличие от других задержанных в связи с июльскими акциями протеста в Москве, Навальному дали возможность отправиться домой. Тем не менее обозреватели не исключают новых арестов, учитывая, что оппозиционер и блогер продолжает призывать к протестам против организации намеченных на 8 сентября выборов в Мосгордуму.