США преследуют иранский танкер

США призвали правительства всех стран и международное морское сообщество запретить проход любых иранских нефтяных танкеров и отказать им в оформлении документов. Ранее Соединенные Штаты предупредили Грецию и другие государства средиземноморского бассейна о последствиях оказания помощи экипажу иранского танкера Grace 1, который после разрешения покинуть акваторию Гибралтара направился в этот регион. Любая помощь иранскому танкеру, как заявили в Вашингтоне, будет расцениваться как поддержка террористической организации.

Представитель Госдепартамента США Морган Ортагус: "Мы снова воспользуемся этой возможностью, чтобы донести нашу твердую позицию до всех портов в Средиземном море, чтобы они воздержались от приема любого судна, перевозящего иранскую нефть и нарушающего санкции США".

В среду Греция заявила, что не будет подвергать опасности свои отношения с Соединенными Штатами и не станет оказывать помощь в доставке нефти в Сирию иранскому танкеру, направляющемуся на восток через Средиземное море.

Adrian Darya 1, захваченный, а затем освобожденный британскими военными в Гибралтаре, перевозит 2 миллиона баррелей нефти. Сейчас он плывет на восток и, как полагают, направляется в греческий порт Каламата, с ожидаемой датой прибытия 26 августа.