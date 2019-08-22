Иран показал новый зенитно-ракетный комплекс

Иран продемонстрировал новый зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бавар-373". Президент страны Хасан Рухани сказал, что ЗРК способен распознавать до 100 целей одновременно и противостоять им шестью различными видами оружия. Иранские СМИ назвали "Бавар-373" конкурентом российской ракетной системы "С-300".

Демонстрация нового оружия произошла на фоне растущей напряженности между Ираном и Соединенными Штатами. В июне Иран сбил военный беспилотник США с помощью ракеты земля-воздух. По утверждениям Тегерана, беспилотник находился в небе над их страной, но Вашингтон настаивает, что он находился в международном воздушном пространстве. На этой неделе американское Федеральное авиационное управление предупредило национальных авиаперевозчиков о возросшем риске при полетах над Персидским и Оманским заливами в связи с предполагаемой угрозой со стороны Ирана.

В прошлом году администрация Дональда Трампа ввела санкции против Тегерана и США вышли из соглашения по ядерной программе.