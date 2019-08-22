РФ-Германия: стороны остались при своем

"Обстоятельными" назвали наблюдатели состоявшиеся в среду в Москве переговоры между главой российского МИДа Сергеем Лавровым и его немецким коллегой Хайко Маасом, находившимся в российской столице с рабочим визитом.

Встреча продлилась полтора часа, в ее повестке значились такие вопросы, как обеспечение глобальной безопасности в контексте прекращения действия ДРСМД, обострение ситуации в Персидском заливе и будущее Всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, урегулирование на юго-востоке Украины и сотрудничество в рамках нормандского формата. И хотя в начале встречи стороны выразили уверенность, что Москва и Берлин могут сыграть важную роль в урегулировании международных конфликтов (которых, к сожалению, не становятся меньше), по ее завершении каждый остался при своем мнении.

Наиболее яркой иллюстрацией тому стало обсуждение акций протеста в Москве против недопущения к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов и освещение их немецкой медиакомпанией Deutsche Welle. В МИДе ее журналистов обвинили во вмешательстве во внутренние дела РФ, а в Госдуме обещали обратиться по данному поводу в ПАСЕ и Парламентскую ассамблею ОБСЕ.

Комментируя обвинения, Хайке Маас заявил, что Deutsche Welle - "пример качественной журналистики" и что "совершенно невообразимо" поверить в то, что немецкие СМИ хотят повлиять на внутреннюю политику России. В свою очередь Лавров подчеркнул, что очевидные доказательства подобного вмешательства у Москвы есть.

Российский министр также обратил внимание на продолжающиеся попытки ряда европейских стран ограничить работу российских СМИ. Маас опроверг и эти утверждения, заявив с улыбкой, что "в Германии не притесняют российских журналистов, иначе они не стояли бы везде, куда бы я ни пришел".