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Россия

Суд не продлил срок Навальному

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 Мария Горковская 
Суд не продлил срок Навальному
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Суд оставил без изменений срок задержания Алексея Навального. О продлении ареста ходатайствовал начальник спецприемника, в котором оппозиционер отбывает наказание - в качестве компенсации за 18 часов, проведенных в больнице.

"Здесь нет ничего нового. Эти дела фабрикуются, чтобы абсолютно случайных людей посадить под арест и бессмысленным актом террора просто запугать всех остальных", - заявил оппозиционер.

Навальный получил 30 суток за призыв выйти на несогласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Протесты в Москве продолжаются с середины июля и уже привели к массовым задержаниям участников. Правоохранительные органы завели несколько уголовных дел, в частности, в отношении независимого кандидата Любови Соболь и студента Высшей школы экономики Егора Жукова.

Мэрия Москвы отклонила все заявки на проведение нового митинга на проспекте Сахарова 24 августа. Здесь состоится концерт в честь Дня российского флага.

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Журналист • Мария Горковская