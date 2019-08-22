Меркель дала Джонсону 30 дней на "бэкстоп"

Теплый прием, оказанный Борису Джонсону канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе его первой зарубежной поездки в качестве премьер-министра Великобритании, и озвученная Берлином позиция дали первый намек на возможный компромисс по условиям "брексита".

На совместной пресс-конференции Меркель отметила, что решение, которое устроило бы обе стороны, пока не достигнуто, но в целом она видит "возможность договориться о таком формате сотрудничества" между Великобританией и ЕС, который снял бы обеспокоенности и тех, и других. Канцлер Германии дала Лондону месяц на то, чтобы найти компромиссный вариант сделки по "брекситу".

После нескольких недель дипломатической напряженности, вызванной позицией Джонсона, допускающего, что Великобритания откажется от сделки или не заключит ее до 31 октября, Меркель подчеркнула, что Лондон все еще может разрешить кризис.

Ангела Меркель: "Бэкстоп" всегда был запасным вариантом, который должен был применяться до тех пор, пока вопрос об ирландской границе не удастся решить. То, как стороны хотели бы это сделать, известно. Отмечалось, что такое решение может быть найдено за два года, однако его можно найти и за 30 дней. Почему бы нет?"

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании: "Уберите "бэкстоп" и затем поработайте, как говорит канцлер Меркель, над альтернативными соглашениями - есть множество предлагаемых решений, которые уже обсуждались. За последние три года правительство Великобритании активно их предлагало. И теперь настал тот момент, когда, как вы правильно сказали, ответственность лежит на нас".

Следующая после Берлина остановка премьер-министра Великобритании - Париж, где его ожидает, возможно, менее теплый прием. Накануне французский президент Эммануэль Макрон выразил несогласие с требованием Бориса Джонсона отменить пункт соглашения Лондона с Брюсселем, касающийся ирландской границы. Франция считает жесткий "брексит" наиболее вероятным сценарием для Великобритании после 31 октября.