Джонсон едет в Берлин

На фоне острых протестов ряда парламентариев, призывающих отозвать из отпуска депутатов Палаты общин в связи с чрезвычайной, по их мнению, ситуацией в стране из-за "брексита" Борис Джонсон отправляется в свое первое зарубежное турне в качестве премьер-министра Великобритании. Сегодня в Берлине он встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, а завтра в Париже - с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании: "На данный момент будет абсолютно верно сказать, что наши друзья и партнеры настроены немного негативно. Когда я узнал, что сказал Дональд Туск, это не внушило чувства оптимизма. Но я думаю, что на самом деле мы добьемся своего. Нам просто нужно сделать что-то с этим "бэкстопом", в таком виде мы не можем провести этот проект через парламент".

Во вторник в письме председателю Европейского совета Джонсон предложил исключить упоминание о режиме пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС из текста соглашения по "брекситу". В противном случае, как следует из его обещаний, королевство 31 октября покинет ЕС без сделки.

Туск ответил на это следующее: "Бэкстоп" - это страховка для предотвращения жесткой границы на острове Ирландия до тех пор, пока не будет найдено альтернативное решение", добавив, что Джонсон не предложил никакой реалистичной альтернативы.

Тем временем Ангела Меркель в ходе своего визита в Исландию сказала, что ЕС готов рассмотреть практические решения, но вскрывать, как она выразилась, уже согласованную сделку не собирается.