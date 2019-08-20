Франция к G-7 готова!

"Hotel du Palais" в Биаррице, на берегу Атлантического океана. Здесь в эти выходные встретятся главы государств и правительств стран "Большой семёрки". На эти дни известный курорт во французской Стране басков станет закрытым. Проезд и проход в центр города для пешеходов и автомобилистов без специального пропуска станет невозможен, а вокзал и аэропорт будут открыты лишь для 5 тысяч участников и гостей саммита, журналистов и обслуживающего персонала.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил о том, какие меры безопасности будут приняты властями страны-хозяйки:

"Мы приложили все необходимые усилия, чтобы обеспечить нормальное проведение саммита и связанного с ним международного диалога в наилучших условиях. Безопасность в Биаррице и на территории поблизости от него будут обеспечивать 13, 2 тысяч полицейских и жандармов. При поддержке военных они обеспечат проведение контртеррористических мероприятий и защиту морских и воздушных подступов к месту проведения саммита. Их будут также поддерживать силы безопасности, развёрнутые со испанской стороны. Хочу подчеркнуть, что приняты исключительные меры".

В 20 километрах к югу от Биаррица, в Андайе, готовятся к "антисаммиту" антилобалисты, полные решимости донести свой голос до мировых лидеров. Марш антиглобалистов запланирован на субботу, день открытия саммита. Ожидается, что в акции примут участие от 5 до 10 тысяч человек.

МВД Франции предупредило, что не допустит никаких беспорядков, в случае которых предпримет меры для немедленного разгона манифестантов и задержания нарушителей спокойствия.

Подготовка французских силовых ведомств к саммиту велась в течение нескольких месяцев - так, в начале апреля в Париже прошла встреча глав МВД стран "Группы семи". для обеспечения безопасности и ведения наблюдения будут широко использоваться дроны, с помощью которых будет легче следить за сильно пересеченной скалистой прибрежной местностью. Также в дни саммита будет работать система, направленная на перехват и уничтожение чужих беспилотников.

70 адвокатов будут работать круглосуточно в течении 10 дней в связи с возможным ростом числа арестов. Председатель адвокатской палаты Байонны Тедди Вермот говорит:

"Конечно, власти не хотели бы выносить афишировать происходящее и выносить сор из избы. Но из этого ничего не выйдет. Мы будем там, на месте, чтобы гарантировать соблюдение прав человека и предотвращать их нарушение".

Превентивные аресты уже начались: во вторник были помещены под стражу пятеро подозреваемых в причастности к анархическому движению "Чёрный блок", призывающему атаковать казармы стражей порядка. Четверо задержанных уже отпущены на свободу.

Саммит G-7 пройдет в Биаррице на юго-западе Франции с 24 по 26 августа.