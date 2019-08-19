Биньямин Нетаньяху посетил мемориал Бабий Яр

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находясь с официальным визитом на Украине, посетил вместе с президентом Владимиром Зеленским мемориал Бабий Яр в Киеве - место, где 29 и 30 сентября 1941 г. нацисты и их пособники уничтожили около 34 тысяч украинских евреев. Бабий Яр оставался местом массовых казней вплоть до освобождения Киева в 1943 г. В общей сложности здесь погибли не менее 100 тыс человек.
Глава израильского правительства провёл в Киеве переговоры как с новым президентом Украины, так и с уходящим премьер-министром Владимиром Гройсманом.
Стороны подписали соглашения о сотрудничестве, правовом, культурном и экономическом, в том числе в области сельского хозяйства.