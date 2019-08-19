Биньямин Нетаньяху посетил мемориал Бабий Яр

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находясь с официальным визитом на Украине, посетил вместе с президентом Владимиром Зеленским мемориал Бабий Яр в Киеве - место, где 29 и 30 сентября 1941 г. нацисты и их пособники уничтожили около 34 тысяч украинских евреев. Бабий Яр оставался местом массовых казней вплоть до освобождения Киева в 1943 г. В общей сложности здесь погибли не менее 100 тыс человек.

Память о жертвах должна служить предупреждением о том, что идеология нетерпимости и насилия забирает самое дорогое и самое ценное – человеческую жизнь. Владимир Зеленский президент Украины

Наша главная задача это бороться за то, чтобы не допустить повторения Бабьего Яра. Мы всегда будем защищать наши жизни, несмотря ни на кого и ни на что. Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

Глава израильского правительства провёл в Киеве переговоры как с новым президентом Украины, так и с уходящим премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Стороны подписали соглашения о сотрудничестве, правовом, культурном и экономическом, в том числе в области сельского хозяйства.